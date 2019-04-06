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В Очаково-Матвеевском по просьбам жителей построят два детсада

12:48 06.04.2019

 Проект застройки столичного района Очаково-Матвеевское будет изменен с учетом предложений горожан, проживающих в этой части Москвы. По словам одного из авторов проекта  Людмилы Машинской, руководителя проектно-планировочной мастерской «ГлавАПУ», модернизированный квартал будет вписан в облик мегаполиса, кроме того, будет существенно улучшена его социальная инфраструктура. «В ходе реализации программы реновации в кварталах №2 и 4 района Очаково-Матвеевское новое жилье получат жители 33 домов, - отмечает Машинская. - При этом, еще 16 домов, а также школа №2025 будут сохранены. Согласно пожеланиям самих жителей, сохранится и планировочная структура района. Это значит, что обновленный квартал гармонично впишется в облик города. При этом, в новом квартале появятся и новые объекты социальной инфраструктуры. Будут построены еще два новых детских сада, физкультурный комплекс с культурно-досуговым центром, новый корпус школы №2025».
В этом районе будут построены новые жилые дома площадью примерно 434 тыс. кв. м, при этом будут благоустроены общественные зоны и дворы, где разместят  современные детские и спортплощадки. Также проектом предусмотрена реконструкция улиц Озерная, Большая Очаковская и Елены Колесовой.

Нужно отметить, что 4 апреля в Мосве открылись экспозиция проектов и информационный центр программы реновации. В городе идут публичные слушания по выставленным проектам, горожане шлют свои предложения и идеи того, какими должны быть обновленные кварталы.

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