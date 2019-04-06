С-400 защитят не только Турцию, но также ЕС и НАТО - пресс-секретарь партии Эрдогана

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не только защитит свои границы, но и обеспечит безопасность стран Евросоюза и НАТО. С такими словами выступил в субботу на встрече с группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, Омер Челик - пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Вы прекрасно знаете, что изначально мы хотели закупить американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот", но США предложили невыгодные условия по предоставлению кредита. В связи с этим мы подписали соглашение с Россией по С-400", - сказал Челик.



"Безусловно, мы в первую очередь приобретаем их, чтобы обеспечить защиту собственных границ от нападений из Сирии. Но мы таким образом также защитим границы ЕС и НАТО, - подчеркнул он. - Системы С-400 будут поставлены в июле этого года. Мы не собираемся от них отказываться".



Челик отметил, что Анкара была вынуждена усилить свои возможности в сфере противовоздушной обороны после того, как "некоторые партнеры по НАТО вывели свои расчеты с ЗРК "Пэтриот" с территории Турции несколько лет назад". "Когда по нашему региону Килис с территории Сирии запускали ракеты, никто не сделал нам какого-либо предложения, чтобы предотвратить подобные нападения", - заметил пресс- секретарь ПСР.



Он указал на политику двойных стандартов со стороны западных партнеров. "Турция и Греция являются членами НАТО, у Греции есть С-300, у нас скоро появятся С-400. Почему для нас это должно быть проблемой? Турция - суверенное государство, неправильно запрещать нам использовать приобретаемые С-400", - добавил Челик.



В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России о закупке С-400. В сентябре 2017 года в Москве подтвердили факт заключения контракта. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США до сих пор предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400.

