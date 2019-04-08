Познер считает, что россиян могла бы объединить правда

09:32 Источник: Lenta.ru

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — сказал он. По словам телеведущего, только когда народ поверит, его может объединить что-то одно.



Познер уверен, что «это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим». «Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты», — объяснил он. При этом телеведущий считает, что на основе православия национальную идею создать не удастся.



По его словам, у Франции и Англии тоже нет национальной идеи, она есть «в какой-то степени» в США. Телеведущий отметил, что в СССР целью было «построить социализм, а потом коммунизм», но люди со временем в ней разочаровались.



В феврале 2016 года Владимир Путин объявлял патриотизм национальной идеей страны. По его словам, эта идея не должна быть связана с деятельностью какой-то политической партии. Lenta.Ru

