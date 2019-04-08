Познер считает, что россиян могла бы объединить правда
09:32 08.04.2019 Источник: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.
«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — сказал он. По словам телеведущего, только когда народ поверит, его может объединить что-то одно.
Познер уверен, что «это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим». «Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты», — объяснил он. При этом телеведущий считает, что на основе православия национальную идею создать не удастся.
По его словам, у Франции и Англии тоже нет национальной идеи, она есть «в какой-то степени» в США. Телеведущий отметил, что в СССР целью было «построить социализм, а потом коммунизм», но люди со временем в ней разочаровались.
В феврале 2016 года Владимир Путин объявлял патриотизм национальной идеей страны. По его словам, эта идея не должна быть связана с деятельностью какой-то политической партии. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:20 08.04.2019
- В Петербурге прорыв трубы с кипятком привел к смерти женщины - СМИ
- 09:05 08.04.2019
- Корабли ТОФ зашли с неофициальным визитом в порт Манилы
- 09:00 08.04.2019
- Помпео призвал Хафтара прекратить наступление на Триполи
- 08:15 08.04.2019
- Российские банки теряют лояльность населения - опрос
- 07:45 08.04.2019
- Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan без компенсации
- 07:16 08.04.2019
- Большинству россиян не нравится закон о наказании за неуважение к власти - опрос
- 07:06 08.04.2019
- Понедельник в Москве будет пасмурным и теплым
- 07:02 08.04.2019
- Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку на Тайване
- 20:15 07.04.2019
- Зеленский заявил, что первым делом займется прекращением огня на востоке страны
- 19:55 07.04.2019
- Порошенко пожелал сдать обязательный тест на наркотики экспертам ВАДА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать