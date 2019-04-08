0
0
80
НОВОСТИ

750 сакральных мест в Бурятии исключат из программы "Дальневосточный гектар"

12:00 08.04.2019

Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии готовит закон, который исключает из действия программы «Дальневосточный гектар» город Улан-Удэ и 20-километровую (буферную) зону вокруг него, земли, необходимые для республиканских и муниципальных нужд, а также территории, где расположены сакральные для местных жителей объекты. 

- Учитывая, что традиционные места поклонения населения, объекты культа, источники (аршаны) и другие не подпадают под нормы действующего законодательства, разработан законопроект, которым предлагается такие объекты отнести к территориям «НЕЛЬЗЯ» и обозначены они как «сакральные объекты», - сообщила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова

На сегодняшний день в Росреестр уже направлена информация о 750 «сакральных» объектах для внесения их в федеральную информационную систему «На Дальний Восток». 

В списке такие известные священные места, как сакральные камни Янжима и Буха-Шулуун в Баргузинском районе, самая большая буддийская ступа в России Субарга Джарун Хашор в Кижингинском районе и многие другие.  baikal-daily.ru


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 08.04.2019
Корабли и ракетные комплексы РФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Черном море
0
51
12:15 08.04.2019
Серебренников и Апфельбаум освобождены под подписку о невыезде
0
89
12:05 08.04.2019
В Раде заявили о создании объединения "За Зеленского"
0
108
11:32 08.04.2019
Россияне могут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября
0
142
11:20 08.04.2019
Турция готова к операции в Сирии, обсудит это в Москве - Эрдоган
0
154
11:05 08.04.2019
Нарушители ПДД будут получать штрафы от Военной автоинспекции
0
167
11:00 08.04.2019
Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами"
0
175
10:32 08.04.2019
Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу Иордана
0
198
10:20 08.04.2019
Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП
0
235
10:05 08.04.2019
Путин считает важным сохранять свободу интернета
0
242

Возврат к списку