750 сакральных мест в Бурятии исключат из программы "Дальневосточный гектар"

12:00

Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии готовит закон, который исключает из действия программы «Дальневосточный гектар» город Улан-Удэ и 20-километровую (буферную) зону вокруг него, земли, необходимые для республиканских и муниципальных нужд, а также территории, где расположены сакральные для местных жителей объекты.

- Учитывая, что традиционные места поклонения населения, объекты культа, источники (аршаны) и другие не подпадают под нормы действующего законодательства, разработан законопроект, которым предлагается такие объекты отнести к территориям «НЕЛЬЗЯ» и обозначены они как «сакральные объекты», - сообщила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.



На сегодняшний день в Росреестр уже направлена информация о 750 «сакральных» объектах для внесения их в федеральную информационную систему «На Дальний Восток».



В списке такие известные священные места, как сакральные камни Янжима и Буха-Шулуун в Баргузинском районе, самая большая буддийская ступа в России Субарга Джарун Хашор в Кижингинском районе и многие другие. baikal-daily.ru





