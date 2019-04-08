Лукашенко склонен думать, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
14:00 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что на президентских выборах на Украине все же победит действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу".
"Никто там ничего не выиграл, после первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать, - цитирует Лукашенко агентство БелтТА. - Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко".
Он отметил, что Порошенко сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. При этом он привел пример с экс- президентом Грузии Саакашвили. "Будучи президентом (Грузии - прим. ТАСС), он конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах, - отметил Лукашенко. - Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали".
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