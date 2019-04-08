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Глава Одесской области не подчинился указу Порошенко об увольнении

15:00 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Одесской области Максим Степанов, которого ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко отстранил от занимаемой должности, заявил, что отказывается покидать пост.

"Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал, - цитирует Степанова издание "Лига. Новости". - Он [Петр Порошенко] вышел за полномочия президента, записанные в Конституции".

При этом Степанов добавил, что глава государства имеет право назначать и увольнять глав областных администраций по представлению правительства страны.

Ранее в понедельник на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Другим указом Порошенко назначил первого заместителя главы области Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности губернатора.

Накануне источник в центральном избирательном штабе Порошенко сообщил одесскому изданию "Думская", что глава Одесской области Степанов и еще трое чиновников будут отправлены в отставку из-за результатов президентских выборов в регионе. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, Одесса большинство голосов в первом туре президентских выборов отдала за кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

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