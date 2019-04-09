Президент Бразилии допустил военное вмешательство в дела Венесуэлы - Reuters
09:00 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу. Жаир Болсонару отметил, что нельзя допустить превращения Боливарианской республики в «новую Кубу или КНДР». Слова главы государства приводит Рейтер. Он также заявил, что сейчас совместно с правительством США работает над тем, чтобы посеять раздор в армии Венесуэлы.
С начала этого года в стране сохраняется двоевластие. США, большинство стран Латинской Америки и ряд государств Еврозоны признают легитимным лидером главу оппозиционного парламента Хуана Гуайдо. Между тем пока армия поддерживает действующего президента Николаса Мадуро. Эхо Москвы
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