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Президент Бразилии допустил военное вмешательство в дела Венесуэлы - Reuters

09:00 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу. Жаир Болсонару отметил, что нельзя допустить превращения Боливарианской республики в «новую Кубу или КНДР». Слова главы государства приводит Рейтер. Он также заявил, что сейчас совместно с правительством США работает над тем, чтобы посеять раздор в армии Венесуэлы. 

С начала этого года в стране сохраняется двоевластие. США, большинство стран Латинской Америки и ряд государств Еврозоны признают легитимным лидером главу оппозиционного парламента Хуана Гуайдо. Между тем пока армия поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.  Эхо Москвы

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