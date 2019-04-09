0
0
162
НОВОСТИ

США напомнили Египту о возможности санкций из-за покупки Су-35

10:20 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государствам, которые настроены на поддержание связей с Вашингтоном в военной сфере, следует учитывать, что администрация США не всегда имеет возможность оградить их от введения санкций за покупки вооружений у РФ в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом в понедельник заявила журналистам представитель администрации США высокого ранга в ходе телефонного брифинга.

Данная сотрудница отметила, что Вашингтон "призывает страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к данному закону". "Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA", - сказала она.

Как пояснила указанная сотрудница, администрация США "чрезвычайно ограничена в возможностях" относительно того, что она может предпринять, чтобы не вводить санкции в соответствии с CAATSA против государств, которые приобретают вооружения у РФ. "У нас была такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО", - добавила представитель администрации.

Сотрудница администрации выступила с данным заявлением, отвечая на вопрос о том, намерен ли президент США Дональд Трамп ввести санкции против Египта в связи с планами Каира приобрести партию истребителей Су-35 у России. Она не дала однозначного ответа и лишь отметила, что, по версии Вашингтона, "Россия не является надежным партнером в сфере поставок вооружений. Она также выступила с утверждением, что "американская техника и ее обслуживание гораздо лучше".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:41 09.04.2019
В московском Митине в ходе реновации по просьбам жителей построят школу и детсад
0
40
11:32 09.04.2019
Гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
0
65
11:20 09.04.2019
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете пассажирского самолета в Саратове
0
82
11:05 09.04.2019
Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику еще сильнее - WSJ
0
97
11:00 09.04.2019
Отмена закона о переименовании канонической УПЦ будет оспорена в суде - Парубий
0
114
10:32 09.04.2019
Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей
0
135
10:05 09.04.2019
Климкин выступил против восстановления права голоса России в СЕ
0
173
10:00 09.04.2019
Трудовые мигранты в 2018 году перевели "домой" рекордные суммы денег
0
170
09:32 09.04.2019
"Мы зажаты долгом" - Гройсман
0
233
09:20 09.04.2019
Минимума с начала века в РФ достигло число регистрируемых браков
0
235

Возврат к списку