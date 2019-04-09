США напомнили Египту о возможности санкций из-за покупки Су-35
10:20 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государствам, которые настроены на поддержание связей с Вашингтоном в военной сфере, следует учитывать, что администрация США не всегда имеет возможность оградить их от введения санкций за покупки вооружений у РФ в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом в понедельник заявила журналистам представитель администрации США высокого ранга в ходе телефонного брифинга.
Данная сотрудница отметила, что Вашингтон "призывает страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к данному закону". "Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA", - сказала она.
Как пояснила указанная сотрудница, администрация США "чрезвычайно ограничена в возможностях" относительно того, что она может предпринять, чтобы не вводить санкции в соответствии с CAATSA против государств, которые приобретают вооружения у РФ. "У нас была такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО", - добавила представитель администрации.
Сотрудница администрации выступила с данным заявлением, отвечая на вопрос о том, намерен ли президент США Дональд Трамп ввести санкции против Египта в связи с планами Каира приобрести партию истребителей Су-35 у России. Она не дала однозначного ответа и лишь отметила, что, по версии Вашингтона, "Россия не является надежным партнером в сфере поставок вооружений. Она также выступила с утверждением, что "американская техника и ее обслуживание гораздо лучше".
НОВОСТИ
- 11:41 09.04.2019
- В московском Митине в ходе реновации по просьбам жителей построят школу и детсад
- 11:32 09.04.2019
- Гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
- 11:20 09.04.2019
- Задымление в кабине пилотов произошло при взлете пассажирского самолета в Саратове
- 11:05 09.04.2019
- Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику еще сильнее - WSJ
- 11:00 09.04.2019
- Отмена закона о переименовании канонической УПЦ будет оспорена в суде - Парубий
- 10:32 09.04.2019
- Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей
- 10:05 09.04.2019
- Климкин выступил против восстановления права голоса России в СЕ
- 10:00 09.04.2019
- Трудовые мигранты в 2018 году перевели "домой" рекордные суммы денег
- 09:32 09.04.2019
- "Мы зажаты долгом" - Гройсман
- 09:20 09.04.2019
- Минимума с начала века в РФ достигло число регистрируемых браков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать