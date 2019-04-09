0
0
110
НОВОСТИ

Отмена закона о переименовании канонической УПЦ будет оспорена в суде - Парубий

11:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет оспорена в суде. Об этом во вторник сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на пленарном заседании.

"Решение Окружного суда (об отмене законе о смене названия УПЦ) не является окончательным. Оно будет оспорено мной согласно закону в апелляционной инстанции, а если понадобится, то и в кассационной", - сказал он. Таким образом, подчеркнул спикер, закон действует и "парафии Московского патриархата должны законно и честно называться Российской православной церковью на Украине и не прятаться под названием УПЦ".

Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия Парубия в связи с принятием законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", которым насильственно переименовывается УПЦ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:41 09.04.2019
В московском Митине в ходе реновации по просьбам жителей построят школу и детсад
0
40
11:32 09.04.2019
Гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
0
65
11:20 09.04.2019
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете пассажирского самолета в Саратове
0
82
11:05 09.04.2019
Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику еще сильнее - WSJ
0
97
10:32 09.04.2019
Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей
0
135
10:20 09.04.2019
США напомнили Египту о возможности санкций из-за покупки Су-35
0
165
10:05 09.04.2019
Климкин выступил против восстановления права голоса России в СЕ
0
173
10:00 09.04.2019
Трудовые мигранты в 2018 году перевели "домой" рекордные суммы денег
0
170
09:32 09.04.2019
"Мы зажаты долгом" - Гройсман
0
233
09:20 09.04.2019
Минимума с начала века в РФ достигло число регистрируемых браков
0
235

Возврат к списку