Отмена закона о переименовании канонической УПЦ будет оспорена в суде - Парубий

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет оспорена в суде. Об этом во вторник сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на пленарном заседании.

"Решение Окружного суда (об отмене законе о смене названия УПЦ) не является окончательным. Оно будет оспорено мной согласно закону в апелляционной инстанции, а если понадобится, то и в кассационной", - сказал он. Таким образом, подчеркнул спикер, закон действует и "парафии Московского патриархата должны законно и честно называться Российской православной церковью на Украине и не прятаться под названием УПЦ".



Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия Парубия в связи с принятием законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", которым насильственно переименовывается УПЦ.

