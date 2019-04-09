Отмена закона о переименовании канонической УПЦ будет оспорена в суде - Парубий
11:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмена законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет оспорена в суде. Об этом во вторник сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на пленарном заседании.
"Решение Окружного суда (об отмене законе о смене названия УПЦ) не является окончательным. Оно будет оспорено мной согласно закону в апелляционной инстанции, а если понадобится, то и в кассационной", - сказал он. Таким образом, подчеркнул спикер, закон действует и "парафии Московского патриархата должны законно и честно называться Российской православной церковью на Украине и не прятаться под названием УПЦ".
Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия Парубия в связи с принятием законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", которым насильственно переименовывается УПЦ.
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