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НОВОСТИ

Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику еще сильнее - WSJ

11:05 09.04.2019 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп планирует новые ужесточения в области иммиграционной политики после отставки главы министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп потребовал от своих советников в Белом доме, чтобы они принимали «более открытое» участие в ужесточении иммиграционного законодательства. Отмечается, что президент хочет замедлить рост количества семей, которые незаконно пересекли южную границу США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа закрывает иммиграционные офисы.  Газета.Ru

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