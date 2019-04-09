0
0
0
НОВОСТИ

Иран внес войска США в список террористических организаций

13:20 09.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Высший совет национальной безопасности Ирана внес вооруженные силы США (CENTCOM) в список террористических организаций.

Как сообщает агентство Tasnim, власти Ирана также решили признать террористами все организации, связанные с американской армией на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, войска Штатов угрожают безопасности Ирана и других стран.

Иранское правительство также возложило на США ответственность за крушение самолета Iran Air над Персидским заливом 3 июля 1988 года во время ирано-иракской войны. Лайнер, перевозивший 290 человек, был сбит ракетой с крейсера ВМС США USS Vincennes. Американские моряки ошибочно определили лайнер как атакующий иранский военный самолет.

CENTCOM отвечает за операции на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, в том числе в Иране, Ираке, Афганистане и Египте.

Ранее США объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 09.04.2019
Избыточная долговая нагрузка может стать тормозом для экономического роста РФ - Юдаева
0
64
13:00 09.04.2019
Лондон должен четко прояснить причины необходимости новой отсрочки Brexit - Совет ЕС
0
73
12:32 09.04.2019
Владимир Лукин отозвал законопроект о запрете съемки на избирательных участках
0
103
12:20 09.04.2019
Дочь Назарбаева не станет баллотироваться в президенты
0
132
12:05 09.04.2019
ЕСПЧ признал политически мотивированным домашний арест Навального по делу "Ив Роше"
0
128
12:00 09.04.2019
В РФ сохраняются попытки дестабилизации обстановки при помощи идей национализма - Генпрокуратура
0
162
11:41 09.04.2019
В московском Митине в ходе реновации по просьбам жителей построят школу и детсад
0
152
11:32 09.04.2019
Гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
0
159
11:20 09.04.2019
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете пассажирского самолета в Саратове
0
173
11:05 09.04.2019
Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику еще сильнее - WSJ
0
204

Возврат к списку