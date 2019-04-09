Иран внес войска США в список террористических организаций
13:20 09.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
Высший совет национальной безопасности Ирана внес вооруженные силы США (CENTCOM) в список террористических организаций.
Как сообщает агентство Tasnim, власти Ирана также решили признать террористами все организации, связанные с американской армией на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, войска Штатов угрожают безопасности Ирана и других стран.
Иранское правительство также возложило на США ответственность за крушение самолета Iran Air над Персидским заливом 3 июля 1988 года во время ирано-иракской войны. Лайнер, перевозивший 290 человек, был сбит ракетой с крейсера ВМС США USS Vincennes. Американские моряки ошибочно определили лайнер как атакующий иранский военный самолет.
CENTCOM отвечает за операции на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, в том числе в Иране, Ираке, Афганистане и Египте.
Ранее США объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Росбалт
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