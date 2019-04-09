Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
14:32 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор ввел требование для детских садов и школ использовать при приготовлении еды только йотированную соль. Об этом во вторник сообщила руководитель ведомства Анна Попова на Международном арктическом форуме.
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль. <...> Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
НОВОСТИ
- 15:00 09.04.2019
- Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину по делу о двух драках в центре Москвы
- 14:12 09.04.2019
- Индия намерена приобрести российские танки на $2 млрд - СМИ
- 14:00 09.04.2019
- В Кремле назвали неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
- 13:32 09.04.2019
- Госдума вводит запрет на работу машинистами для подозреваемых в терроризме или экстремизме
- 13:20 09.04.2019
- Иран внес войска США в список террористических организаций
- 13:05 09.04.2019
- Избыточная долговая нагрузка может стать тормозом для экономического роста РФ - Юдаева
- 13:00 09.04.2019
- Лондон должен четко прояснить причины необходимости новой отсрочки Brexit - Совет ЕС
- 12:32 09.04.2019
- Владимир Лукин отозвал законопроект о запрете съемки на избирательных участках
- 12:20 09.04.2019
- Дочь Назарбаева не станет баллотироваться в президенты
- 12:05 09.04.2019
- ЕСПЧ признал политически мотивированным домашний арест Навального по делу "Ив Роше"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать