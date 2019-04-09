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Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

14:32 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор ввел требование для детских садов и школ использовать при приготовлении еды только йотированную соль. Об этом во вторник сообщила руководитель ведомства Анна Попова на Международном арктическом форуме.

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль. <...> Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".

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