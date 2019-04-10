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Великобритании нужно дать больше времени на поиск компромисса по Brexit - Меркель

15:12 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания нуждается в дополнительном времени на обсуждение вопросов, связанных с Brexit. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге по повестке предстоящего саммита ЕС.

Я считаю, что обеим [британским] партиям нужно дать больше времени в умеренных объемах", - сказала она. "Мы знаем, что такие переговоры требуют компромисса", - добавила глава кабмина.

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