Великобритании нужно дать больше времени на поиск компромисса по Brexit - Меркель
15:12 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания нуждается в дополнительном времени на обсуждение вопросов, связанных с Brexit. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге по повестке предстоящего саммита ЕС.
Я считаю, что обеим [британским] партиям нужно дать больше времени в умеренных объемах", - сказала она. "Мы знаем, что такие переговоры требуют компромисса", - добавила глава кабмина.
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