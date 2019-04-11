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Депутат Рады оценил шансы на вступление Украины в НАТО

10:20 11.04.2019 Источник: Известия

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович. У страны нет шансов в настоящее время для вступления в Североатлантический альянс, потому что она не соответствует его стандартам.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать», — сказал он в эфире NewsOne. По словам депутата, об этого говорят, в том числе, и руководители блока. НАТО не может предоставить членство стране, имеющей неразрешенные конфликты, напомнил он.

Для вступления в НАТО Украине придется вложить огромные средства из внутренних резервов, примерно $120 млрд, подчеркнул Рабинович.

Говоря о вступлении в Евросоюз, депутат отметил, что важно понять, как построить ЕС на территории Украины. Он поделился мнением, что Украине надо стать нейтральной независимой страной.

В феврале бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко назвал болтовней и обманом Запада заявления о скором вхождении в состав Евросоюза и НАТО.  Известия

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