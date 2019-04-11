Президент Судана аль-Башир ушел в отставку - Reuters

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Суданаушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета. Об этом со ссылкой на источники в правительстве информирует в четверг агентство Рейтер.[обновлено 11:05]Согласно информации агентства, министр производства и экономических ресурсов штата Северный Дарфур Маджуб Хусейн заявил телеканалу "Аль-Хадас" о "ведении консультаций о формировании военного совета, который возьмет власть после того, как президент аль-Башир подал в отставку".

Ранее новостной портал "Баж-ньюс" сообщил, что Военный совет Судана под руководством первого вице-президента, министра обороны Авада бен Ауфа готовится взять власть в стране сроком на год. По не подтвержденной официально информации, группа военных совершила переворот, отстранив президента Омара аль-Башира от власти. О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, по другим - покинул страну.

С утра ожидается "важное заявление" армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того - неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.