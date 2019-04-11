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Первые публичные слушания по реновации прошли сразу в шести районах Москвы

21:26 11.04.2019

Проекты застройки городских районов по программе реновации в Москве обсуждаются местными жителями и экспертами. Сразу в шести муниципалитетах мегаполиса состоялись публичные слушания, посвященные этой теме. Москвичи высказали свое мнение по поводу модернизации территорий в Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Метрогородке, Северном Тушине и Митине. Речь в частности шла о расположении зданий, социальных объектов, парковок, а также о планировке улиц, скверов, бульваров и парков. До этого в районных управах были открыты экспозиции, на которых местные жители могли увидеть возможные планировки новых районов, а так же задать интересующие их вопросы и внести свои предложения, которые затем планируется учесть при доработке проектов. Идей и предложений от горожан архитекторы и урбанисты ждут еще в неделю - в письменном или электронном виде их можно направить в окружную градостроительную комиссию.
Напомним, всего в программе реновации в Москве будут участвовать более 5100 домов, в основном пятиэтажек-хрущевок. В нынешнем году в новые современные дома из них планируется переселить примерно 12 тыс. москвичей.

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