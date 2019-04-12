Первую подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля - источник
11:05 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" - будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Белгород" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду 23 апреля", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года.
По его словам, "в 2020 году пройдут заводские ходовые и государственные испытания субмарины, в конце того же года "Белгород" должен быть передан Военно-морскому флоту".
В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС информацию о дате спуска "Белгорода".
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