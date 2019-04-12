Украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами - глава ПЦУ Епифаний

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что все украинцы гордятся тем, что их называют бандеровцами.

"Для некоторых наименование "бандеровец" является ругательным, но для украинцев - это честь. Когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся", - заявил он в пятницу во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Степан Бандера.



"Наша земля родила таких славных героев, которые когда- то говорили, что придет время и один будет говорить: "Слава Украине!", а миллионы ответят: "Героям Слава!". Мы с вами дождались этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность постичь и продолжать то, что они наметили", - приводит слова Епифания сайт ПЦУ.



Степан Бандера - один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. Сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) - множество преступлений. Бандеровцы убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Бандеровцы также принимали участие в боях против Красной армии.



В январе 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко своим указом присвоил Бандере звание героя Украины. Однако в апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд признал этот указ незаконным. Тем не менее день рождения Бандеры был включен в этом году Верховной радой в перечень памятных дат и юбилеев. В Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и ОУН.



Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.

