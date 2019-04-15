За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы и крупнокалиберное оружие - НМ ЛНР
07:33 15.04.2019
За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82мм, АГС, РПГ и крупнокалиберное оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Калиново, Фрунзе, Золотое-5, Желобок. «Донбасс сегодня»
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