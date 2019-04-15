0
0
112
НОВОСТИ

За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы и крупнокалиберное оружие - НМ ЛНР

07:33 15.04.2019

За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82мм, АГС, РПГ и крупнокалиберное оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Калиново, Фрунзе, Золотое-5, Желобок. «Донбасс сегодня»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:36 15.04.2019
Чиновники в некоторых регионах усиливают контроль над акцией "Бессмертный полк"
0
44
08:18 15.04.2019
В Туве нашли двух из девяти сбежавших из следственного изолятора
0
83
08:04 15.04.2019
В ДНР сбили беспилотник ВСУ, поднятый для корректировки огня – Безсонов
0
91
07:52 15.04.2019
Сегодня во всем мире отмечают День культуры
0
120
07:20 15.04.2019
"Русал" и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката для автопрома
0
186
07:12 15.04.2019
Лавров обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении нагорнокарабахский конфликт
0
164
07:00 15.04.2019
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
0
222
20:24 14.04.2019
Генерал Данфорд прокомментировал отношения между военными РФ и США
0
664
18:00 14.04.2019
Северная Корея заинтересовалась покупкой российских гражданских самолетов
0
709
17:35 14.04.2019
Кудрин: Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности...
0
762

Возврат к списку