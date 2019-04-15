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НОВОСТИ

Минобороны РФ показало редкие фото советских полководцев

08:45 15.04.2019 Источник: Lenta.ru

Министерство обороны России опубликовало редкие фотографии советских полководцев — маршалов и генералов — в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе. Снимки размещены в специальном разделе сайта ведомства.

Проект называется «Полководцы победы: Мирные мгновения судьбы». Многие фото из семейных альбомов ранее никогда нигде не печатались, поясняет министерство.

На сайте представлены в том числе снимки Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна и Семена Буденного. В дополнение к ним размещены краткие биографии военачальников.

После празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне фотовыставку покажут в разных городах России — Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Североморске и Хабаровске.

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