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НОВОСТИ

Британский таблоид выдвинул свою версию причины выдворения Ассанжа из посольства Эквадора

10:32 15.04.2019 Источник: Газета.Ru

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли выгнать из посольства Эквадора за то, что он поделился фотографией президента страны Ленина Морено, который ест лобстера в постели. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным источников, Ассанж опубликовал в сети фотографию Морено в постели роскошного отеля, рядом с которым находился стол с деликатесами.

Кроме того, основатель WikiLeaks опубликовал более 200 личных электронных писем и переписку Морено и его жены, пишет издание.  Газета.Ru

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