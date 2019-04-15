Британский таблоид выдвинул свою версию причины выдворения Ассанжа из посольства Эквадора

10:32 Источник: Газета.Ru

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли выгнать из посольства Эквадора за то, что он поделился фотографией президента страны Ленина Морено, который ест лобстера в постели. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным источников, Ассанж опубликовал в сети фотографию Морено в постели роскошного отеля, рядом с которым находился стол с деликатесами.



Кроме того, основатель WikiLeaks опубликовал более 200 личных электронных писем и переписку Морено и его жены, пишет издание. Газета.Ru

