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Порядка 2 млн человек остались без крыши над головой в результате наводнений в Иране

17:00 15.04.2019 Источник: Интерфакс

В результате разрушительных наводнений в Иране около 2 млн человек остаются без крова, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отмечается, что наводнения унесли жизни 78 человек, и еще свыше тысячи пострадали. Наводнения затронули 25 из 31 провинций Ирана. 

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