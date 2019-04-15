Порядка 2 млн человек остались без крыши над головой в результате наводнений в Иране

17:00 Источник: Интерфакс

В результате разрушительных наводнений в Иране около 2 млн человек остаются без крова, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отмечается, что наводнения унесли жизни 78 человек, и еще свыше тысячи пострадали. Наводнения затронули 25 из 31 провинций Ирана.