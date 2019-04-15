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Ближайшие полтора часа будут решающими для судьбы горящего собора Нотр-Дам - пожарные

23:37 15.04.2019 Источник: Интерфакс

Следующие полтора часа будут иметь решающее значение для судьбы охваченного пожаром Собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу пожарных служб Парижа.

"Усилия, которые будут предприняты в ближайшие 90 минут, станут критически важными для спасения собора", - цитирует телеканал его слова.

Ранее представители пожарных служб заявляли, что не уверены в возможности взять распространение огня под свой контроль.

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