Ближайшие полтора часа будут решающими для судьбы горящего собора Нотр-Дам - пожарные
23:37 15.04.2019 Источник: Интерфакс
Следующие полтора часа будут иметь решающее значение для судьбы охваченного пожаром Собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу пожарных служб Парижа.
"Усилия, которые будут предприняты в ближайшие 90 минут, станут критически важными для спасения собора", - цитирует телеканал его слова.
Ранее представители пожарных служб заявляли, что не уверены в возможности взять распространение огня под свой контроль.
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