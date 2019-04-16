Песков не стал комментировать информацию об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР
13:05 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о подготовке указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявил, что не готов комментировать эту информацию.
«Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет», — сказал Песков.
На уточнение, находится ли этот вопрос «в принципе в повестке Кремля», Песков ответил: «Нет, я просто оставляю без комментариев».
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