Песков не стал комментировать информацию об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

13:05 Источник: Эхо Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о подготовке указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявил, что не готов комментировать эту информацию.

«Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет», — сказал Песков.



На уточнение, находится ли этот вопрос «в принципе в повестке Кремля», Песков ответил: «Нет, я просто оставляю без комментариев».

