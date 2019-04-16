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Путин одобрил проектирование ВСМ Москва - Петербург, решения по участку до Казани нет

14:00 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии, это была инициатива [врио губернатора Санкт- Петербурга Александра] Беглова совместно с РЖД", - сказал он. Ранее об одобрении начала проектирования магистрали сообщила газета "Ведомости".

Говоря о мотивах, которыми руководствовался глава государства, Песков назвал в их числе необходимость связать два крупнейших города страны высокоскоростным железнодорожным сообщением. "Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров [в час] ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам", - добавил представитель Кремля.

По его словам, окончательное решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань пока не принято. "Окончательного решения не принималось, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности и так далее", - отметил Песков.


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