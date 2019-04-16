Путин одобрил проектирование ВСМ Москва - Петербург, решения по участку до Казани нет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии, это была инициатива [врио губернатора Санкт- Петербурга Александра] Беглова совместно с РЖД", - сказал он. Ранее об одобрении начала проектирования магистрали сообщила газета "Ведомости".



Говоря о мотивах, которыми руководствовался глава государства, Песков назвал в их числе необходимость связать два крупнейших города страны высокоскоростным железнодорожным сообщением. "Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров [в час] ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам", - добавил представитель Кремля.



По его словам, окончательное решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань пока не принято. "Окончательного решения не принималось, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности и так далее", - отметил Песков.





