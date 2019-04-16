0
0
69
НОВОСТИ

Власти Эстонии выделят деньги на создание памятника Фаддею Беллинсгаузену

14:32 16.04.2019 Источник: Интерфакс

Министерство культуры Эстонии решило поддержать ходатайство острова Сааремаа о выделении финансовых средств на создание памятника уроженцу острова, российскому мореплавателю, открывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену.

Памятник предполагается открыть летом 2020 года, к 200-летию открытия Антарктики, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

Предполагаемая стоимость монумента составит 110 тыс. евро, из которых 30 тыс. выделит министерство культуры, еще 30 тыс. муниципальные власти, остальные средства надеются получить от пожертвователей. Посольство России готово выделить на монумент миллион рублей.

Фаддей Беллинсгаузен (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен) родился на острове Сааремаа в Лахетагузе 20 сентября 1778 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 16.04.2019
Суд принял решение об УДО Варвары Карауловой
0
35
14:12 16.04.2019
Зеленский перед вторым туром опережает Порошенко на 47 процентных пунктов - опрос
0
120
14:00 16.04.2019
Путин одобрил проектирование ВСМ Москва - Петербург, решения по участку до Казани нет
0
133
13:32 16.04.2019
Название петрозаводского аэропорта избавили от связей с потусторонним
0
170
13:20 16.04.2019
Внедрение платного проезда на перекрестках опровергли в НТИ
0
162
13:05 16.04.2019
Песков не стал комментировать информацию об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР
0
181
13:00 16.04.2019
Власти Эквадора зарегистрировали более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
0
202
12:32 16.04.2019
Посол Франции пристыдила украинского политтехнолога за шутку о Нотр-Дам
0
266
12:15 16.04.2019
Подмосковье стало лидером по числу созданных рабочих мест
0
221
12:05 16.04.2019
В транспортном комитете Госдумы негативно отнеслись к планам сделать перекрестки платными
0
233

Возврат к списку