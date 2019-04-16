Власти Эстонии выделят деньги на создание памятника Фаддею Беллинсгаузену

14:32 Источник: Интерфакс

Министерство культуры Эстонии решило поддержать ходатайство острова Сааремаа о выделении финансовых средств на создание памятника уроженцу острова, российскому мореплавателю, открывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену.

Памятник предполагается открыть летом 2020 года, к 200-летию открытия Антарктики, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.



Предполагаемая стоимость монумента составит 110 тыс. евро, из которых 30 тыс. выделит министерство культуры, еще 30 тыс. муниципальные власти, остальные средства надеются получить от пожертвователей. Посольство России готово выделить на монумент миллион рублей.

Фаддей Беллинсгаузен (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен) родился на острове Сааремаа в Лахетагузе 20 сентября 1778 года.

