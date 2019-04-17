В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

08:33 Источник: Lenta.ru

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны. Соответствующая информация доступна на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает право органов власти реализовать программу по обновлению жилого фонда в российских регионах. Так, может быть осуществлена реконструкция или снос устаревших домов при условии предоставления их жильцам, собственникам и нанимателям равнозначных жилых помещений или равноценного возмещения.

В перечень объектов, в отношении которых может быть реализована программа, могут попасть многоквартирные дома в аварийном состоянии (или близкие к аварийному) и подлежащие сносу, а также дома, построенные в период с 1957-го по 1975 год и не соответствующие современным требованиям.

Кроме того, указано, что реновация может быть осуществлена не только в отношении дома, но и элемента планировочной структуры — квартала, района, микрорайона.