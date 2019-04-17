0
0
168
НОВОСТИ

Майские указы по зарплате выполнили лишь четыре региона - СМИ

09:32 17.04.2019 Источник: РБК

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:00 17.04.2019
Приостановлена работа по уточнению границ между Чечней и Дагестаном
0
6
10:32 17.04.2019
Трамп назвал своих основных конкурентов на следующих президентских выборах
0
72
10:20 17.04.2019
Причиной пожара в Нотр-Дам могла стать неисправная электропроводка
0
92
10:05 17.04.2019
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики
0
106
10:00 17.04.2019
Четыре человека погибли при ракетном обстреле Триполи
0
118
09:20 17.04.2019
Цена нефти Brent превысила $72 за баррель
0
189
09:05 17.04.2019
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
0
207
09:00 17.04.2019
Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совета Федерации - СМИ
0
227
08:47 17.04.2019
Флот стран Прибалтики признали беспомощным
0
229
08:39 17.04.2019
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы, 705 домов остались без отопления
0
199

Возврат к списку