Майские указы по зарплате выполнили лишь четыре региона - СМИ
09:32 17.04.2019 Источник: РБК
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата.
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