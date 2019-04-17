Четыре человека погибли при ракетном обстреле Триполи
10:00 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
По меньшей мере четыре человека погибли и более 20 пострадали из-за ракетного обстрела в Триполи. По данным газеты The Libya Observer, атаку совершили войска оппозиционного маршала Халифы Хафтара.
В начале апреля силы, выступающие на стороне правительства временного кабинета, начали марш на ливийскую столицу, которую контролирует поддерживаемое ООН правительство национального согласия. Вскоре бои завязались в пригороде Триполи. Армия Хафтара. По некоторым сведениям, заняла старый международный аэропорт. Эхо Москвы
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