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У РФ есть варианты переориентации поставок нефти в случае перекрытия нефтепровода Белоруссией - Новак

22:40 17.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новак назвал альтернативу нефтепроводу «Дружба» в случае его перекрытия Белоруссией. У России есть варианты переориентации поставок нефти на порты, заявил министр энергетики.

Планы Минска перекрыть транзит из России по этой трубе в Европу он назвал нецелесообразным форс-мажором.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты», — цитирует Александра Новака ТАСС.

Как напоминает РБК, на прошлой неделе Александр Лукашенко призвал правительство Белоруссии решительнее действовать в ситуации с трубопроводом «Дружба», необходимость ремонта которого, по его словам, возникла ещё полтора года назад. Политик заявил, что Москва «попросту обнаглела», «выкручивая руки» Минску, регулярно ограничивая экспорт продуктов из Белоруссии.  Говорит Москва

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