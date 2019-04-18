США создадут роботизированный флот для конкуренции с РФ и Китаем - NI
09:05 18.04.2019 Источник: Газета.Ru
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году. Об этом сообщает The National Interest.
По данным издания, Вашингтон намерен пойти на этот шаг для «соревнования» с Россией и Китаем. Как отмечается, на закупку роботизированных кораблей США готовы потратить около $4 млрд. При этом в США опасаются, что крупные американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 18.04.2019
- Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО
- 09:32 18.04.2019
- Назарбаев может получить высший почетный пост в ЕАЭС
- 09:20 18.04.2019
- Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
- 09:00 18.04.2019
- На Мадейре разбился туристический автобус. Многочисленные жертвы
- 08:52 18.04.2019
- В Белоруссии сгорел католический храм XIX века
- 08:44 18.04.2019
- В России собрались ввести новый налог для "грязных" предприятий
- 08:36 18.04.2019
- На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов
- 08:28 18.04.2019
- Юристы Трампа планируют подготовить развернутый комментарий к докладу Мюллера
- 08:24 18.04.2019
- Компания Facebook нечаянно завладела почтовыми контактами 1,5 млн пользователей
- 08:07 18.04.2019
- Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать