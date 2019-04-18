США создадут роботизированный флот для конкуренции с РФ и Китаем - NI

09:05 Источник: Газета.Ru

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году. Об этом сообщает The National Interest.

По данным издания, Вашингтон намерен пойти на этот шаг для «соревнования» с Россией и Китаем. Как отмечается, на закупку роботизированных кораблей США готовы потратить около $4 млрд. При этом в США опасаются, что крупные американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет. Газета.Ru