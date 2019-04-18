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НОВОСТИ

Российская нефть не будет поставляться на Украину

13:05 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер- министр РФ Дмитрий Медведев.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал глава кабинета министров.

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