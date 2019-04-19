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Лукашенко заявил, что его преемник на президентском посту получит новую конституцию

13:05 19.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обновления основного закона страны, считая, что новую конституцию должен будет получить его преемник на президентском посту. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

"Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я четко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть", - отметил Лукашенко.

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