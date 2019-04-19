Южная Корея не относит новую ракету КНДР к классу баллистических
14:12 19.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство национальной обороны Республики Корея не считает баллистической ракету, которую 17 апреля испытала КНДР. Об этом в пятницу сообщает агентство Рёнхап.
"Мы предполагаем, что это была управляемая ракета для ведения боевых действий на суше, но она не относится к классу баллистических", - заявил на брифинге представитель Минобороны Южной Кореи. Он также добавил, что данная оценка была осуществлена совместно с США.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа. По данным агентства Рёнхап, КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км.
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