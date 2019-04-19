Южная Корея не относит новую ракету КНДР к классу баллистических

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной обороны Республики Корея не считает баллистической ракету, которую 17 апреля испытала КНДР. Об этом в пятницу сообщает агентство Рёнхап.

"Мы предполагаем, что это была управляемая ракета для ведения боевых действий на суше, но она не относится к классу баллистических", - заявил на брифинге представитель Минобороны Южной Кореи. Он также добавил, что данная оценка была осуществлена совместно с США.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа. По данным агентства Рёнхап, КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км.

