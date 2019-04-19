МИД Белоруссии обвинил посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска
21:20 19.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Белоруссии обвинил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича в якобы имеющей место попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов. Об этом в пятницу заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.
"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов", - сказал дипломат. Глаз выступил с утверждением, будто российскому дипломату "успешно и эффективно удается" оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска "буквально за несколько месяцев", чего якобы не удавалось "внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий".
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