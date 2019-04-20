На параде в честь 70-летия ВМС Китая будет около 20 кораблей более 10 стран мира
09:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 22 по 25 апреля проведут морской парад и другие торжественные мероприятия в честь 70-летия с момента своего основания. Как заявил на пресс-конференции в субботу заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Цю Яньпэн, в них примут участие корабли ВМФ России, а также военные суда более десяти стран мира.
"Мероприятия с участием множества стран пройдут с 22 по 25 апреля в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) и прилегающей к нему акватории и воздушном пространстве. К настоящему времени о своем участии заявили военно-морские делегации из более 60 стран Азии, Африки, Европы, Америки и Тихоокеанского региона", - сказал он.
"Более десяти стран, включая Россию, Таиланд, Вьетнам и Индию, направят свои корабли для участия в торжественных мероприятиях", - добавил заместитель командующего ВМС НОАК. "В этот раз морской парад состоится 23 апреля в Циндао и прилегающей ему акватории и воздушном пространстве", - уточнил он.
По словам Цю Яньпэна, для осмотра будут доступны корабли ВМС НОАК. Кроме того, жители и гости Циндао смогут посетить около 20 кораблей более 10 стран мира, в том числе ВМФ России и ВМС Таиланда, Вьетнама и Индии.
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