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Частично восстановлено движение по трассе Гудаури-﻿ ﻿ Коби

09:45 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение автотранспорта по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией, восстановлено для легковых машин. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.

"К этому времени из-за снега передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с Российской Федерацией - прим. ТАСС) запрещено, однако разрешено для легкового транспорта", - сказано в сообщении.

Легковым автомобилям придется проезжать участок Гудаури - Коби без остановок и только через лавинозащитные тоннели. За безопасностью движения на дороге будут следить сотрудники департамента патрульной полиции Грузии. Дорога Гудаури - Коби был закрыта с утра субботы вечера из-за метели и низкой видимости.


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