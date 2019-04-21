Частично восстановлено движение по трассе Гудаури- Коби
09:45 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение автотранспорта по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией, восстановлено для легковых машин. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.
"К этому времени из-за снега передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с Российской Федерацией - прим. ТАСС) запрещено, однако разрешено для легкового транспорта", - сказано в сообщении.
Легковым автомобилям придется проезжать участок Гудаури - Коби без остановок и только через лавинозащитные тоннели. За безопасностью движения на дороге будут следить сотрудники департамента патрульной полиции Грузии. Дорога Гудаури - Коби был закрыта с утра субботы вечера из-за метели и низкой видимости.
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