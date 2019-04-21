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Мэр Собянин: Москва ежегодно закупает по 100 самых современных трамваев

12:23 21.04.2019

Трамвайный парк Москвы в последние годы постоянно обновляется и через пять лет в мегаполисе будут курсировать только трамваи нового поколения. По данным мэра Сергея Собянина, городские власти каждый год закупают по сто самых современных отечественных трамваев «Витязь-Москва», ремонтируют и модернизируют действующие трамвайные пути, отделяют их от проезжей части, по которой движутся автомобили. 

«Этот безопасный, экологичный и быстрый транспорт переживает в городе второе рождение, - написал градоначальник в своем микроблоге Twitter.

С 2010 года в мегаполисе выполняется комплексная программа модернизации трамвайного хозяйства. Сейчас трамваи используют примерно 650 тыс. пассажиров в день, и по сравнению с 2010 годом пассажиропоток увеличился на 21%. В минувшие выходные в Москве состоялся очередной парад трамваев, репортаж с которого можно увидеть в фотогалерее «Независимой газеты». Праздник в нынешнем году посетили свыше 250 тыс. человек.

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