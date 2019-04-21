Мэр Собянин: Москва ежегодно закупает по 100 самых современных трамваев
12:23 21.04.2019
Трамвайный парк Москвы в последние годы постоянно обновляется и через пять лет в мегаполисе будут курсировать только трамваи нового поколения. По данным мэра Сергея Собянина, городские власти каждый год закупают по сто самых современных отечественных трамваев «Витязь-Москва», ремонтируют и модернизируют действующие трамвайные пути, отделяют их от проезжей части, по которой движутся автомобили.
«Этот безопасный, экологичный и быстрый транспорт переживает в городе второе рождение, - написал градоначальник в своем микроблоге Twitter.
С 2010 года в мегаполисе выполняется комплексная программа модернизации трамвайного хозяйства. Сейчас трамваи используют примерно 650 тыс. пассажиров в день, и по сравнению с 2010 годом пассажиропоток увеличился на 21%. В минувшие выходные в Москве состоялся очередной парад трамваев, репортаж с которого можно увидеть в фотогалерее «Независимой газеты». Праздник в нынешнем году посетили свыше 250 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 12:30 21.04.2019
- О нарушениях избирательного процесса В МВД Украины поступило 179 заявлений
- 11:45 21.04.2019
- Из-за выборов авиация Украины приведена в полную готовность - зам главы МВД
- 11:30 21.04.2019
- При взрывах на Шри-Ланке более 50 человек погибло и 300 ранено - СМИ
- 10:30 21.04.2019
- Военная интервенция США в Венесуэлу может начаться под предлогом запроса Гуайдо
- 09:45 21.04.2019
- Частично восстановлено движение по трассе Гудаури- Коби
- 09:15 21.04.2019
- Украина: Начались голосования во втором туре выборов президента страны
- 20:45 20.04.2019
- По факту пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел
- 20:15 20.04.2019
- Вблизи аэропорта Триполи идут ожесточенные вооруженные столкновения - СМИ
- 19:45 20.04.2019
- Из-за погодных условий полностью остановлено движение по Военно-Грузинской дороге - МЧС
- 19:15 20.04.2019
- При взрыве в Кабуле погибло 12 человек и 6 ранены - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать