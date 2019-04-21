В общегородском субботнике 20 апреля участвовали около 1,5 млн человек

14:44

Горожане чрезвычайно активно участвовали в очередном общегородском субботнике, который состоялся в Москве 20 апреля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в этот день улицы мегаполиса помогали благоустраивать примерно 1,5 млн местных жителей. Они вместе с коммунальщиками убирали скопившийся за зиму мусор, очищали дворы, высаживали цветники, сажали деревья и кустарники. Сейчас в Москве идет традиционный месячник по весеннему благоустройству, который стартовал 1 апреля и продлится до конца текущего месяца.

Градоначальник вместе с участниками ретросубботника проекта «Московское долголетие» участвовал в закладке на Никитском бульваре особой «Аллеи 110-летия первых субботников». «В отличном настроении после субботника. «С активистами #МосковскоеДолголетие, ветераном Николаем Коноваловым, народными артистами Василием Лановым и Михаилом Ножкиным заложили Аллею 100-летия первых субботников на Никитском. Высадили кизильник и сирень «Московская красавица», - сообщил Собянин в своем Twitter.

Параллельно в Москве дорожники ремонтируют дороги, обновляют разметку, чинят и красят дорожные ограждения и остановки общественного транспорта, моют дорожные знаки и указатели.