Зафиксировано 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов - штаб Зеленского

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского зафиксировал 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов главы украинского государства. Об этом сообщила команда Зеленского на брифинге.

"На 16:30 зафиксировано 1251 обращение, из них - 350 письменных", - проинформировали в штабе, уточнив, что нарушения были разные. Среди них есть и технические ошибки, и процедурные, а также серьезные нарушения. "Осуществляется агитация сторонниками оппонента, предлагались материальные вещи на участках, и это зафиксировано", - уточнили в штабе.

Представитель команды Зеленского отметил, что они получили информацию о том, что на некоторых участках "были странные бюллетени, в которых нарушен алфавитный порядок кандидатов", добавив, что пока эти случаи официально не подтверждены.

В целом штаб подчеркнул, что "выборы проходят спокойно, организованно", и выразил надежду, что так будет продолжаться и в дальнейшем.



