0
0
129
НОВОСТИ

Украина: По результатам Национального экзитпола за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей

20:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шоумен и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзитпола, опубликованные в пятницу вечером, сразу же после закрытия избирательных участков.

Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, за Порошенко - 25,3%.

Экзитпол проводился метолом тайного заполнения анкеты на 300 избирательных участках, были опрошены около 750 избирателей.

Опрос был организован Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 21.04.2019
Порошенко готов покинуть пост главы государства, но не собирается покидать политику
0
59
19:30 21.04.2019
США готовы обсудить с Суданом исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма
0
185
18:56 21.04.2019
Раскопки карликового мамонта в Якутии планируют начать в июне
0
218
18:45 21.04.2019
ЦИК Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях по выборам - замглавы комиссии
0
214
18:15 21.04.2019
Зафиксировано 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов - штаб Зеленского
0
234
17:45 21.04.2019
Предложения суданской оппозиции будут рассмотрены Военным советом в течение недели
0
249
16:30 21.04.2019
Грузия: Протестующие против строительства ГЭС "Хадори-3" подожгли тяжелую строительную технику
0
376
14:44 21.04.2019
В общегородском субботнике 20 апреля участвовали около 1,5 млн человек
0
376
14:30 21.04.2019
В Балтийском море начались заводские ходовые испытания корвета "Гремящий" и фрегата "Адмирал флота Касатонов"
0
444
13:30 21.04.2019
Для прохода через Керченский полив необходимо соблюдать только нормы безопасности плавания - Лавров
0
523

Возврат к списку