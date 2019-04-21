Украина: По результатам Национального экзитпола за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей
20:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шоумен и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзитпола, опубликованные в пятницу вечером, сразу же после закрытия избирательных участков.
Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, за Порошенко - 25,3%.
Экзитпол проводился метолом тайного заполнения анкеты на 300 избирательных участках, были опрошены около 750 избирателей.
Опрос был организован Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.
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