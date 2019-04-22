Говорить о поздравлениях Путина Зеленскому и совместной работе пока рано - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях президента РФ Владимира Путина побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, а также об их совместной работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать", - отметил он.

