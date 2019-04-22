Говорить о поздравлениях Путина Зеленскому и совместной работе пока рано - Песков
16:00 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях президента РФ Владимира Путина побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, а также об их совместной работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать", - отметил он.
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