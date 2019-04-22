Лев Пономарев назвал постыдными слова Мизулиной о правах и запретах
16:12 22.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лев Пономарёв назвал постыдными слова Мизулиной о лишних правах граждан. Сенатор Елена Мизулина сегодня заявила о пользе запретов, пояснив, что обилие прав у человека ведёт к несвободе.
Правозащитник, исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»назвал нелепостью подобную позицию со стороны члена Совета Федерации.
«Для члена парламента России - это абсолютно постыдное заявление. Потому что именно парламент вырабатывает документы, которые защищают права человека, а ограничивают права правоохранительные органы и исполнительная власть, баланс находится уже потом. Конечно, права - это не абсолютная свобода. Совершено ясно, что право человека ограничено правом другого человека. Но если она вот так сказала, то это, конечно, просто нелепость и слишком циничное высказывание. То, что она говорит, высвечивает то, что другие депутаты предпочитают не говорить вслух. А она вот такой наивный ребёнок».
Пономарёв сравнил свободу из высказывания Мизулиной со свободой заключённого в тюрьме.
«У нас действительно парламент - запретительный орган. И, видимо, они считают, что наиболее свободны люди в тоталитарном режиме, потому что они чётко знают, что им позволено, а что им не позволено, в очень небольшом пространстве они свободны. Ну знаете, в тюрьме человек тоже свободен в своей камере».
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