Иран перекроет Ормузский пролив, если не сможет им пользоваться
17:12 22.04.2019 Источник: Интерфакс
Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана намерены закрыть Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
"По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", - приводит агентство слова А.Тангсири.
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