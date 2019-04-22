0
0
103
НОВОСТИ

Администрация США назвала президентские выборы в Украине конкурентными

22:33 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает, что нынешние президентские выборы на Украине были конкурентными, а их результат отразил волю народа республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, США "поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах". Эти выборы показали, что на Украине существует "прочная демократия", невзирая на "пять лет неумолимой российской агрессии", утверждает представитель внешнеполитического ведомства США. С ее точки зрения, "выборы были мирными, состязательными, а исход представлял волю народа". "Мы приветствуем предварительный отчет ОБСЕ о выборах [на Украине]", - говорится в заявлении Ортэгус.

"США, - отмечает дипломат, - сохраняют прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будут и дальше поддерживать ее в проведении ключевых реформ". "Мы с нетерпением ждем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения к цели обеих наших стран, заключающейся в создании безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - добавила глава пресс-службы Госдепартамента США.

Во втором туре президентских выборов на Украине боролись кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. По предварительным итогам голосования, после обработки 99,85% электронных протоколов Зеленский побеждает с результатом в 73,22% голосов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 22.04.2019
США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов
0
182
21:02 22.04.2019
Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек
0
211
20:00 22.04.2019
Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
0
280
19:15 22.04.2019
ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
0
295
18:40 22.04.2019
Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
0
336
18:19 22.04.2019
В Москве 25 апреля стартует ежегодный фестиваль "Пасхальный дар"
0
296
18:15 22.04.2019
Глава МИД Турции раскритиковал решение Трампа по иранским "нефтяным" санкциям
0
306
17:40 22.04.2019
Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования УПЦ
0
345
17:39 22.04.2019
В Москве запускается пилотный проект по созданию креативных технопарков
0
322
17:12 22.04.2019
Иран перекроет Ормузский пролив, если не сможет им пользоваться
0
606

Возврат к списку