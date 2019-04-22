Администрация США назвала президентские выборы в Украине конкурентными
22:33 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США считает, что нынешние президентские выборы на Украине были конкурентными, а их результат отразил волю народа республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
По ее словам, США "поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах". Эти выборы показали, что на Украине существует "прочная демократия", невзирая на "пять лет неумолимой российской агрессии", утверждает представитель внешнеполитического ведомства США. С ее точки зрения, "выборы были мирными, состязательными, а исход представлял волю народа". "Мы приветствуем предварительный отчет ОБСЕ о выборах [на Украине]", - говорится в заявлении Ортэгус.
"США, - отмечает дипломат, - сохраняют прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будут и дальше поддерживать ее в проведении ключевых реформ". "Мы с нетерпением ждем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения к цели обеих наших стран, заключающейся в создании безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - добавила глава пресс-службы Госдепартамента США.
Во втором туре президентских выборов на Украине боролись кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. По предварительным итогам голосования, после обработки 99,85% электронных протоколов Зеленский побеждает с результатом в 73,22% голосов.
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