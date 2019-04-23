Активисты в Лондоне захватили Музей естествознания

10:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Активисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания - так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением.

Почти сто человек улеглись на пол под скелетом синего кита в одном из музейных залов. К этому моменту с начала организованных протестов уже более тысячи их участников по всему Лондону были арестованы полицией.



Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.



Акция в музее заявлена в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.



Протестующие надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф, в ходе которых вымирала значительная часть тогдашнего биоразнообразия планеты. Русская служба Би-би-си

