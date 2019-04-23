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Активисты в Лондоне захватили Музей естествознания

10:00 23.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Активисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания - так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением.

Почти сто человек улеглись на пол под скелетом синего кита в одном из музейных залов. К этому моменту с начала организованных протестов уже более тысячи их участников по всему Лондону были арестованы полицией.

Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.

Акция в музее заявлена в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.

Протестующие надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф, в ходе которых вымирала значительная часть тогдашнего биоразнообразия планеты.  Русская служба Би-би-си

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