Консерваторы заставят Мэй назвать дату своей отставки - Daily Telegraph

11:32 Источник: Газета.Ru

Консерваторы в британском парламенте потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвать точную дату своего ухода в отставку, либо обещают принудительно снять с занимаемой должности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Мэй дали срок до 12 июня текущего года, после чего Консервативная партия намерена изменить внутрипартийные правила, чтобы сместить премьера в случае ее отказа добровольно покидать свой пост. Недовольство однопартийцев Мэй вызвано провалами в вопросе Brexit.



Как отмечается, по действующим правилам парламентского комитета 1922, в котором состоят представители Консервативной партии, выносить вотум недоверия премьер-министру страны можно лишь единожды в год. Во время прошлого голосования Мэй удалось сохранить свой пост.



Ранее Observer предупредил, что консерваторы могут стать противниками Мэй. Газета.Ru

