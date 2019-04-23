0
0
62
НОВОСТИ

Консерваторы заставят Мэй назвать дату своей отставки - Daily Telegraph

11:32 23.04.2019 Источник: Газета.Ru

Консерваторы в британском парламенте потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвать точную дату своего ухода в отставку, либо обещают принудительно снять с занимаемой должности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Мэй дали срок до 12 июня текущего года, после чего Консервативная партия намерена изменить внутрипартийные правила, чтобы сместить премьера в случае ее отказа добровольно покидать свой пост. Недовольство однопартийцев Мэй вызвано провалами в вопросе Brexit.

Как отмечается, по действующим правилам парламентского комитета 1922, в котором состоят представители Консервативной партии, выносить вотум недоверия премьер-министру страны можно лишь единожды в год. Во время прошлого голосования Мэй удалось сохранить свой пост.

Ранее Observer предупредил, что консерваторы могут стать противниками Мэй.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 23.04.2019
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток
0
81
11:05 23.04.2019
Цена нефти Brent достигла максимумов года на новостях о санкциях США против Ирана
0
119
11:00 23.04.2019
В Москве развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м
0
114
10:32 23.04.2019
Отсутствие в магазинах русской водки положило конец президентству Порошенко - Haaretz
0
157
10:20 23.04.2019
Кандидатом от правящей партии на выборах президента Казахстана выдвинут Токаев
0
157
10:05 23.04.2019
Украинские моряки начали учения по абордажу судов
0
180
10:00 23.04.2019
Активисты в Лондоне захватили Музей естествознания
0
182
09:32 23.04.2019
Армия Хафтара начнет новое наступление на Триполи
0
218
09:20 23.04.2019
На Украине согласовали снижение цен на газ для населения
0
255
09:05 23.04.2019
Ким Чен Ын встретится с Путиным во Владивостоке - СМИ
0
258

Возврат к списку