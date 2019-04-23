Суд арестовал имущество сенатора Арашукова и его отца - источник
13:32 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Арест наложен на все имущество и денежные средства, принадлежащие Рауфу Арашукову и его отцу Раулю", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнить перечень арестованного имущества.
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