Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на берегу Невы
17:12 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга.
Глава государства заехал на стройплощадку планировавшегося судебного квартала во время посещения Санкт-Петербурга. Здесь врио губернатора северной столицы Александр Беглов представил президенту проект, согласно которому на этом месте вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов будет обустроена парковая зона и театрально-выставочный комплекс - Арт-парк. Путин поддержал предложение.
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