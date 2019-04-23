Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на берегу Невы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга.

Глава государства заехал на стройплощадку планировавшегося судебного квартала во время посещения Санкт-Петербурга. Здесь врио губернатора северной столицы Александр Беглов представил президенту проект, согласно которому на этом месте вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов будет обустроена парковая зона и театрально-выставочный комплекс - Арт-парк. Путин поддержал предложение.

