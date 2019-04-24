Зеленскому посоветовали привлечь "мощные страны" к переговорам с Путиным
09:20 24.04.2019 Источник: РБК
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один», к ним нужно привлекать третьи страны, заявил член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK.
«Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин (цитата по Интерфакс-Украина).
Среди таких стран член команды Зеленского назвал США и Великобританию. Кроме того, по мнению Апаршина, президенту Украины не нужно вести переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. РБК
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